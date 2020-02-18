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Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Эвакуированных из Китая, выписали после карантина в Нур-Султане и Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы, среди эвакуированных, кроме студентов, имелись три семейные пары и двое детей - девяти и шести лет. Все прибывшие находились трое суток под круглосуточным наблюдением медработников. Пассажирам проводилась трехчасовая термометрия, взяты мазки из носоглотки и кровь на коронавирус. Пробы были отправлены в научный центр экспертизы. Результаты обследования показали отсутствие коронавируса у пациентов.

Для размещения прибывших было организовано 7 отделений. Все граждане были размещены в подготовленные палаты со всеми удобствами. Личные вещи и багаж прибывших были взяты на санобработку, всем было выдано сменное белье. Сегодня, после трех дней карантинизации всех выписываем на амбулаторное наблюдение по месту жительства. Выписки также будут отправлены в медорганизации по месту проживания. Все 14 дней они будут находиться под наблюдением участковых врачей", - рассказали в ведомстве.

Студентка Нанкинского университета почты и телекоммуникаций в Китае Марина Потапова, одна из транспортированных граждан Республики Казахстан, прибывших из КНР, поблагодарила государство и медиков за тёплый приём.

Когда у нас была посадка на самолет, всех по имени и фамилии приглашали на борт. Там нас сразу успокоили, нам замерили температуру. Первое, что удивило и обрадовало, с какой добротой, с каким пониманием к нам здесь отнеслись. Мы реально почувствовали себя, как будто мы попали в семью, в атмосферу. Меня восхитило то, с каким мужеством отнеслись врачи и медсестры. Они не боялись заразиться. Отнеслись к нам с пониманием. Ежедневно с нами работали психологи, так как вначале наше эмоциональное состояние зашкаливало", - рассказала Марина Потапова.

После проведенных лабораторных исследований, ни у кого из 89 пациентов, опасную инфекцию не обнаружили. Среди них под наблюдением врачей были пять граждан Беларуси и одна девушка из Армении. На протяжении двух недель все прибывшие из КНР находились в полной изоляции.

Они находились у нас на 14-дневном карантине. За это время мы провели ряд исследований, в том числе ПЦР, для исключения коронавирусной инфекции. Были получены отрицательные результаты. Коронавирус ни у одного из пациентов не был выявлен", - рассказала инфекционист управления общественного здравоохранения Сауле Атыгаева.

Тем временем число жертв нового коронавируса в Китае составило 1770, выздоровели более 10,8 тыс. человек, число зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 70,5 тыс., сообщает ТАСС





Среди регионов по числу зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрировано более 58,1 тыс. инфицированных, из них 1696 умерли, выздоровели 6639 человек. Далее следует провинция Гуандун (юг), где заболели свыше 1,3 тыс. жителей, Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток), в каждой из которых зафиксировано более 1,2 тыс. и 1,1 тыс. случаев заражения.





В Пекине по состоянию на воскресенье число зараженных - 381 человек, из них 114 выписались из больницы, умерли четверо. В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян число летальных исходов составило 11 человек, число инфицированных за все время достигло 457, из них 80 выздоровели.

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