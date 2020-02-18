Казахстанцев через мессенджеры вовлекают в финансовые пирамиды

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - Полиция предупредила казахстанцев о рассылке в социальных сетях и мессенджерах рекламы игры "Котел, или Черная касса", имеющей все признаки финансовой пирамиды, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал Polisia.kz , участникам игры за взнос 14 300 тенге и вовлечение еще двух человек обещают большой доход. Департамент криминальной полиции МВД проводит проверку этой игры.

С начала текущего года органами внутренних дел зарегистрировано 4 факта создания финансовой пирамиды. Несмотря на предупреждения, казахстанцы не перестают попадаться на удочку различных схем мошенничества. Организаторы подобных структур придумывают новые легенды, устраивают громкие презентации и широко рекламируют свою противоправную деятельность. А любители легкого заработка, не задумываясь, отдают свои деньги, рассчитывая на быстрое обогащение", - прокомментировали в департаменте криминальной полиции МВД.

В ведомстве напомнили, что за создание и руководство финансовой пирамидой предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества. В 2018 году органами внутренних дел было зарегистрировано 103, в 2019 году - 23 факта создания финансовых пирамид.

Портал Fingramota.kz попытался разобраться в условиях игры.

Казахстанские пользователи в смятении: на их мобильный приходят заманчивые предложения о возможности легкого заработка. В WhatsАpp активно пересылаются условия так называемой игры - финансового челленджа, суть которой отражает весь принцип работы настоящей финансовой пирамиды, именуемой также "Котел, или Черная касса". Вот, собственно, текст рассылки: "Все, кто в оранжевой зоне, закидывают 14 300 тенге Злате, которая в голубой зоне, на банковскую карту по следующему номеру (указывается номер). Как только в оранжевой зоне все ячейки заполнятся, Злата забирает 114 000 и выбывает из игры. А те, кто в зелёной зоне, создают отдельные чаты и переходят в голубую зону. И так все по очереди попадают в голубую зону. Ваша задача - это найти хотя бы двух человек. Но чем больше вы найдёте людей, тем быстрее заберёте свои 114 000", - объясняет портал.

В сообщении отмечается, что финансовая пирамида - самый известный и распространенный способ отъема денег у граждан. Несмотря на активную информационно-разъяснительную работу, которую ведет финансовый регулятор в лице Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, казахстанцы периодически попадают в эту "конструкцию", надеясь баснословно разбогатеть и стать счастливыми. Между тем финансовые мошенники наживаются на доверчивых казахстанцах всеми возможными способами.

Финансовая, или, как по-другому ее называют, инвестиционная, пирамида - это модель получения дохода, где происходит перераспределение денежных средств от вновь привлекаемых участников (нижестоящих) к вышестоящим - так называемой "верхушке" пирамиды. Самая простая схема финансовой пирамиды: первым участникам организатор платит большой доход из собственных средств, первые участники при этом делают небольшой взнос. Некоторое время организатор пирамиды нарабатывает количество участников и репутацию. Вознаграждение оплачивается из средств новых участников. Когда набирается определенное количество участников и большая сумма, организатор исчезает со всеми деньгами участников", - разъясняет портал.

Существует также многоуровневая финансовая пирамида. Она напоминает сетевой маркетинг, в ней даже есть товары. Товары, как правило, низкого качества продаются по завышенной цене. Каждый участник при этом еще и платит вступительный взнос в организацию. В итоге организатор пирамиды, как и в первом случае, исчезает со всеми деньгами. Без него пирамида может просуществовать еще некоторое время, но потом обязательно прогорит, а все участники остаются ни с чем.

В случае с финансовой "игрой", которая активно пересылается в настоящее время посредством различных мессенджеров, понятно, что забрать свои 114 000 тенге никому из "игроков" вряд ли удастся, а потерять 14 300 тенге можно легко и быстро", - резюмирует портал.





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