В Нур-Султане осудили организаторов финансовой пирамиды, в которую были вовлечены более 350 казахстанцев

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - К длительным срокам приговорили организаторов финансовой пирамиды Questra Holding ins , в которую были вовлечены более 350 казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

Карамаев К., Кожабергенова Б., Махамбетова К., Расулметов Б. преданы суду за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой - компанией Questra Holding ins, куда вовлечены 358 граждан Казахстана, которые вложили денежные средства на общую сумму более 480 миллионов тенге в течение 2016 - 2017 годов", - сообщили в районном суде №2 Алматинского района.

Указанные лица создали веб-сайты в Интернете и разместили информацию о продаже 11 вымышленных видов инвестиционных портфелей компании AGAM стоимостью от 90 до 500 000 евро сроком на 1 год, а также придумали не имеющую материальную ценность QP электронную валюту (1 QP равнялась 1 евро).

При покупке вымышленных инвестиционных портфелей вкладчикам обещали еженедельный доход от 4% до 6,47% от стоимости приобретенного портфеля, а при окончании срока - прибыль от 208% до 336% от вложенной суммы.

В суде добавили, что подсудимые открыли офисы в Нур-Султане, Жезказгане, Шымкенте, Семее, Актобе, Караганде, а также в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Павлодарской, Костанайской областях, распространяли мотивирующие видеоролики, проводили встречи с вкладчиками, собранные деньги передавали своим инвесторам.

Таким образом, Карамаев совместно с Расулметовым, Кожабергеновой и Махамбетовой, исполняя отведенные им роли, не имея лицензии и регистрации на осуществление выплаты и переводов денежных средств, занимались незаконной деятельностью. В результате преступлений потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 458 654 748 тенге.

Приговором суда №2 Алматинского района города Нур-Султана от 23 декабря 2019 года указанные лица осуждены к различным срокам наказания: Карамаев К. - к 10, Расулметов Б. - 9, Кожабергенова Б. и Махамбетова К. - 8 годам лишения свободы. Суд при назначении наказания принял во внимание требования закона об учете смягчающих и отягчающих обстоятельств по делу, роль каждого соучастника в преступной деятельности, отсутствие судимости. Отягчающим обстоятельством у Карамаева суд признал особо активную роль в совершении уголовного правонарушения. Приговор суда в законную силу не вступил", - резюмировали в суде.

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