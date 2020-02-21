Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - В четверг 20 февраля на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Уходящая ложбина атлантического циклона, сохранит неустойчивый характер погоды на севере, в центре и на востоке республики, местами пройдет снег. На остальной части территории Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра на севере, в центре и на востоке, с метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами метель, усиление ветра ночью до 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра ночью до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, днем местами до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидается туман, ночью усиление ветра 18 метров в секунду с метелью.

В Западно-Казахстанской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидается туман.

В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства