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Морские порты РК временно приостановят обслуживание судов из Азербайджана и Ирана

04.03.2020, 09:57 9478
Морские порты РК временно приостановят обслуживание судов из Азербайджана и Ирана
Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - В морских портах Казахстана временно приостанавливается обслуживание судов, прибывающих из Азербайджана и Ирана, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, в целях предотвращения распространения коронавируса с 5 марта текущего года в портах Актау и Курык временно приостанавливается обслуживание морских судов, прибывающих из Азербайджана и Ирана и осуществляющих перевозку людей и автотранспортных средств с водителями.
 

Для экипажей иностранных грузовых судов вводится ограничение на выход с судов в портах Актау и Курык", - отметили в пресс-службе министерства.

 
Санитарно-эпидемиологическими службами будет ужесточен контроль за членами экипажей казахстанских судов, осуществляющих международные перевозки, при их смене в портах.
 

Информация о принимаемых мерах будет доведена до сведения морских администраций прикаспийских государств", - заключили в ведомстве. 

 
 

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