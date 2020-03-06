Карагандинцы обсудили законопроект о мирных собраниях

Законопроект о мирных собраниях разработали в начале этого года по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева.
Полный текст проекта разместили на сайте egov.kz, где с ним могли ознакомиться все желающие. Мы уже убрали из первоначального варианта некоторые нормы, с которыми были не согласны как казахстанцы, так и глава государства. К примеру, по его поручению из закона пропала норма о том, что мирные собрания с участием свыше 250 человек должны носить разрешительный характер. Теперь в проекте речь идёт о том, чтобы все собрания, вне зависимости от количества участников, носили уведомительный характер. То есть для проведения митинга не нужно получать разрешения, а достаточно направить уведомление в местные исполнительные органы", - сказал Даурен Абаев.
Также он подчеркнул, что места, где разрешено проводить собрания, будут располагаться не на окраинах, а в людных местах с развитой инфраструктурой.
По словам министра, после того как законопроект был размещён на портале Электронного правительства, он набрал рекордное количество просмотров и комментариев.
Самый щепетильный момент - это где могут проводиться собрания. Есть единственная норма в законе - наличие инфраструктуры. Мы думаем, что эту процедуру можно сделать более прозрачной, если вынести обсуждение мест на Общественный совет. Это снимет ряд вопросов у населения", - отметила президент Гражданского альянса Карагандинской области Гульнар Курбанбаева.
Участники встречи говорили и о белых пятнах в законопроекте. Один из таких моментов - права и обязанности полицейских во время мирных митингов.
Я считаю, что необходимо прописать регламентацию деятельности полицейских. Должны быть чёткие стандарты", - отметила Оксана Ладыгина, старший преподаватель Карагандинской академии МВД РК имени Баримбека Бейсенова.
Даурен Абаев выслушал все предложения и пообещал принять их к рассмотрению.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства