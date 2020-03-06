Карагандинцы обсудили законопроект о мирных собраниях

Караганда. 5 марта. Kazakhstan Today - В Доме дружбы Караганды состоялась встреча с министром информации и общественного развития РК Дауреном Абаевым. Он приехал для того, чтобы обсудить законопроект о мирных собраниях. Общественники высказали свои предложения и обратили внимание на пробелы, передает Kazakhstan Today.

Полный текст проекта разместили на сайте egov.kz, где с ним могли ознакомиться все желающие. Мы уже убрали из первоначального варианта некоторые нормы, с которыми были не согласны как казахстанцы, так и глава государства. К примеру, по его поручению из закона пропала норма о том, что мирные собрания с участием свыше 250 человек должны носить разрешительный характер. Теперь в проекте речь идёт о том, чтобы все собрания, вне зависимости от количества участников, носили уведомительный характер. То есть для проведения митинга не нужно получать разрешения, а достаточно направить уведомление в местные исполнительные органы", - сказал Даурен Абаев.

Также он подчеркнул, что места, где разрешено проводить собрания, будут располагаться не на окраинах, а в людных местах с развитой инфраструктурой.

Самый щепетильный момент - это где могут проводиться собрания. Есть единственная норма в законе - наличие инфраструктуры. Мы думаем, что эту процедуру можно сделать более прозрачной, если вынести обсуждение мест на Общественный совет. Это снимет ряд вопросов у населения", - отметила президент Гражданского альянса Карагандинской области Гульнар Курбанбаева.

Участники встречи говорили и о белых пятнах в законопроекте. Один из таких моментов - права и обязанности полицейских во время мирных митингов.

Я считаю, что необходимо прописать регламентацию деятельности полицейских. Должны быть чёткие стандарты", - отметила Оксана Ладыгина, старший преподаватель Карагандинской академии МВД РК имени Баримбека Бейсенова.

Даурен Абаев выслушал все предложения и пообещал принять их к рассмотрению.

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