Жителей Алматинской области просят не выезжать в Алматы

Талдыкорган. 19 марта. Kazakhstan Today - Жителей Алматинской области попросили не выезжать в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Аким Алматинской области Амандык Баталов выступил с обращением к жителям региона, призывая жетысусцев, в первую очередь уделить внимание своему здоровью, соблюдать все рекомендации санитарных врачей.

Кроме этого, глава региона сообщил, что в Алматинской области все продуктовые магазины будут работать в штатном режиме. Продукции первой необходимости имеется в полном объеме. Дефицита товаров и лекарственных средств нет.

Мы не должны допускать ошибок жителей некоторых европейских стран (таких как Италия), которые проигнорировали призывы властей и отнеслись легкомысленно к мерам безопасности", - сказал Амандык Баталов.

В своём обращении он отметил, что сегодня весь мир, в том числе и наша страна, столкнулся с глобальной угрозой, возникшей из-за пандемии коронавируса. Глава государства Касым-Жомарт Токаев издал указ о введении чрезвычайного положения в стране и поручил принять все необходимые меры, чтобы не допустить широкого распространения вируса.

Как вам известно в городе Алматы зарегистрированы случаи заражения инфекцией среди наших соотечественников, в связи с чем руководством страны принято решение ввести в городе карантин", - сказал аким.

Он напомнил, что на въездах в город будут установлены блокпосты, и заезд в город будет запрещен. Работа некоторых предприятий и организаций будет приостановлена, торгово-развлекательные центры, базары и рестораны будут закрыты.

Данный вопрос мы отрабатываем совместно с акиматом города Алматы. Многие из вас работают на предприятиях города, выезжают по делам, на рынки, магазины. В этой связи прошу с пониманием отнестись и воздержаться от поездок в город Алматы на период действия карантина", - пояснил Баталов.





Он отметил, что все принимаемые меры направлены на обеспечение общей безопасности и стабильности в обществе.

В первую очередь подумайте о здоровье своих родных и близких. Мы должны понимать серьезность ситуации и не давать повода распространению вируса. Спасибо!" - подытожил аким.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Напомним, в связи с распространением коронавируса с 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения.





В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года", - говорится в указе "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан".





Поручено создать на период чрезвычайного положения государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Республики Казахстан и наделить ее полномочиями, предусмотренными законом РК "О чрезвычайном положении", согласно приложению к настоящему указу.

С 19 марта столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин.





Вводимые в связи с карантином меры предусматривают:





- осуществление масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий;





- установление периметра карантинной зоны и определение пунктов въезда в нее и выезда из нее;





- ограничение на передвижение людей, а также въезд / выезд транспортных средств;





- обеспечение бесперебойной работы специальных лечебных учреждений по трем категориям: для зараженных, подозреваемых на инфекцию, карантинных;





- определение секторов территории городов и их границ для ограничения перемещения граждан, оптимальные для организации снабжения населения продовольствием и функционирования системы жизнеобеспечения;





- приостановление либо ограничение в дневное и прекращение в ночное время движения общественного транспорта;





- приостановление работы непродовольственных торговых рынков, крупных ТРЦ и торговых домов за исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств;





- установление нового режима работы объектов общественного питания по принципу "доставки до клиентов", с усилением санитарно-противоэпидемиологических мер;





- реорганизация режима работы ЦОНов;





- определение ежесуточной потребности населения карантинных зон и каждого из секторов в продуктах питания, медикаментах, предметах жизнеобеспечения и товарах первой необходимости;





- определение для каждого из секторов карантинной зоны центров торговли и обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости с учетом минимизации движения общественного транспорта;





- другие меры организационного характера.

На данный момент в стране подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы - 19 случаев, в Нур-Султане - 18 случаев.

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