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Трех иностранцев задержали при попытке попасть в Алматы

31.03.2020, 14:15 5347
Алматы. 31 марта. Kazakhstan Today - Трех иностранцев арестовали за попытку проникнуть в закрытый на карантин город, передает Kazakhstan Today. 
 
В Алатауском районе Алматы задержаны трое граждан Узбекистана, которые пытались обойти пост №3, расположенный в микрорайоне Бурундай, и войти в город. Однако эта попытка оказалось тщетной. Как выяснилось, мужчины направлялись в Алматы в поисках заработка, о карантине якобы не знали, сообщает Polisia.kz
 

Специализированным межрайонным административным судом иностранцы привлечены к административной ответственности по статье КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения" и подвергнуты административному аресту", - проинформировал начальник управления полиции Алатауского района Улан Абулхаир.


 

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