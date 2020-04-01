Трех иностранцев задержали при попытке попасть в Алматы

Алматы. 31 марта. Kazakhstan Today - Трех иностранцев арестовали за попытку проникнуть в закрытый на карантин город, передает Kazakhstan Today.
В Алатауском районе Алматы задержаны трое граждан Узбекистана, которые пытались обойти пост №3, расположенный в микрорайоне Бурундай, и войти в город. Однако эта попытка оказалось тщетной. Как выяснилось, мужчины направлялись в Алматы в поисках заработка, о карантине якобы не знали, сообщает Polisia.kz.
Специализированным межрайонным административным судом иностранцы привлечены к административной ответственности по статье КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения" и подвергнуты административному аресту", - проинформировал начальник управления полиции Алатауского района Улан Абулхаир.
Как сообщалось ранее, порядка 1,5 тыс. полицейских и военнослужащих контролируют соблюдение режима карантина в Алматы.
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