Порядка 1,5 тыс. полицейских и военнослужащих будут контролировать соблюдение режима карантина в Алматы

Алматы. 28 марта. Kazakhstan Today - Для контроля исполнения решения Государственной комиссии об усилении режима карантина в городе Алматы с 00.00 часов 28 марта департаментом полиции усилено патрулирование улиц города сотрудниками полиции, военной полиции, а также военнослужащими Национальной гвардии, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, введено двухсменное автопатрулирование улиц города силами личного состава полка патрульной полиции и специализированного батальона.

Пересмотрены и уплотнены маршруты пешего патрулирования и экипажей патрульной полиции. Актуализирован механизм несения службы. Задействованные сотрудники ориентированы на разъяснительную работу среди населения о соблюдении введенных ограничений. В случае злостного нарушения режима чрезвычайного положения и ограничительных мер, в отношении нарушителей будут применяться меры административного и уголовного воздействия, в зависимости от тяжести совершенного деяния. Данные меры прежде всего направлены на минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции на территории города и во благо безопасности жизни и здоровья граждан", - сказал начальник департамента полиции города Алматы полковник полиции Канат Таймерденов.

Вместе с тем в полиции призвали усилить солидарную ответственность за себя и своих близких. Выходить из дома рекомендовано только в крайних случаях, за покупками продуктов, лекарств и обращений в медучреждения.

По данным полиции, еще 10 объездных троп блокировали по периметру Алматы. Вокруг города выявлено в общем 40 объездных путей. Согласно памятке по пропускной системе, всего за день в город заехало 3 тысячи 416 единиц автотранспорта. Из города выехало за день 3 тысячи 894 единиц автотранспорта, сообщает Polisia.kz.

В ходе проведенных обследований выявлены и заблокированы путем установления бетонных блоков, а также выставления нарядов из числа военнослужащих Национальной гвардии 40 объездных путей: в Алатауском район - 18, Жетысуском - 9, Медеуском - 6, Наурызбайском - 4 и Турксибском районе - 3", - уточнил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.





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