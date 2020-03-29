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Порядка 1,5 тыс. полицейских и военнослужащих будут контролировать соблюдение режима карантина в Алматы

28.03.2020, 18:16 7723
Алматы. 28 марта. Kazakhstan Today - Для контроля исполнения решения Государственной комиссии об усилении режима карантина в городе Алматы с 00.00 часов 28 марта департаментом полиции усилено патрулирование улиц города сотрудниками полиции, военной полиции, а также военнослужащими Национальной гвардии, передает Kazakhstan Today. 
 
Кроме того, введено двухсменное автопатрулирование улиц города силами личного состава полка патрульной полиции и специализированного батальона.
 

Пересмотрены и уплотнены маршруты пешего патрулирования и экипажей патрульной полиции. Актуализирован механизм несения службы. Задействованные сотрудники ориентированы на разъяснительную работу среди населения о соблюдении введенных ограничений. В случае злостного нарушения режима чрезвычайного положения и ограничительных мер, в отношении нарушителей будут применяться меры административного и уголовного воздействия, в зависимости от тяжести совершенного деяния. Данные меры прежде всего направлены на минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции на территории города и во благо безопасности жизни и здоровья граждан", - сказал начальник департамента полиции города Алматы полковник полиции Канат Таймерденов. 

 
Вместе с тем в полиции призвали усилить солидарную ответственность за себя и своих близких. Выходить из дома рекомендовано только в крайних случаях, за покупками продуктов, лекарств и обращений в медучреждения. 
 
По данным полиции, еще 10 объездных троп блокировали по периметру Алматы. Вокруг города выявлено в общем 40 объездных путей. Согласно памятке по пропускной системе, всего за день в город заехало 3 тысячи 416 единиц автотранспорта. Из города выехало за день 3 тысячи 894 единиц автотранспорта, сообщает Polisia.kz. 
 

В ходе проведенных обследований выявлены и заблокированы путем установления бетонных блоков, а также выставления нарядов из числа военнослужащих Национальной гвардии 40 объездных путей: в Алатауском район - 18, Жетысуском - 9, Медеуском - 6, Наурызбайском - 4 и Турксибском районе - 3", - уточнил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.


Как сообщалось ранее, с 28 марта усилены карантинные меры в столице и Алматы, а также вводятся ограничения в Шымкенте. Находящихся без причины на улицах в Алматы и Нур-Султане граждан будут привлекать к административной ответственности - сначала в виде предупреждения, затем штраф в размере 26 500 тенге или ареста до 15 суток.  
 

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