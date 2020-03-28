Гуляющих на улице граждан в Алматы и Нур-Султане будут штрафовать

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Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Находящихся без причины на улицах в Алматы и Нур-Султане граждан будут привлекать к административной ответственности, передает Kazakhstan Today.

Городские парки и скверы будут патрулироваться. Граждане также будут иметь право выгуливать домашних животных в непосредственной близости к своим домам. Если граждане вышли по другим причинам, их могут привлечь к административной ответственности, сначала в виде предупреждения, затем штраф в размере 26 500 тенге или ареста до 15 суток. Сотрудники полиции составляют административные протоколы, а дела рассматриваются судами", - сказал министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

Кроме того, по его словам, предусмотрена уголовная ответственность за неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти в период ЧП.

Органы правопорядка будут следить за соблюдением карантинных мер. Но главный фактор соблюдения карантина - это сознательность граждан. Карантин вводится не против вас, а ради вас, ради вашего здоровья, здоровья ваших близких, ваших родителей, детей. Поэтому еще раз просим отнестись с пониманием и ответственностью к вводимым мерам", - подчеркнул министр.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией

По последним данным, в мире COVID-19 инфицированы более 542 тысячи человек, скончалось более 24 тысяч человек, выздоровевших более 124 тысяч человек.

С 28 марта усиливаются карантинные меры в столице и Алматы, а также вводятся ограничения в Шымкенте.





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