Гуляющих на улице граждан в Алматы и Нур-Султане будут штрафовать

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Городские парки и скверы будут патрулироваться. Граждане также будут иметь право выгуливать домашних животных в непосредственной близости к своим домам. Если граждане вышли по другим причинам, их могут привлечь к административной ответственности, сначала в виде предупреждения, затем штраф в размере 26 500 тенге или ареста до 15 суток. Сотрудники полиции составляют административные протоколы, а дела рассматриваются судами", - сказал министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
Кроме того, по его словам, предусмотрена уголовная ответственность за неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти в период ЧП.
Органы правопорядка будут следить за соблюдением карантинных мер. Но главный фактор соблюдения карантина - это сознательность граждан. Карантин вводится не против вас, а ради вас, ради вашего здоровья, здоровья ваших близких, ваших родителей, детей. Поэтому еще раз просим отнестись с пониманием и ответственностью к вводимым мерам", - подчеркнул министр.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.
По последним данным, в мире COVID-19 инфицированы более 542 тысячи человек, скончалось более 24 тысяч человек, выздоровевших более 124 тысяч человек.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.
С 28 марта усиливаются карантинные меры в столице и Алматы, а также вводятся ограничения в Шымкенте.
В Казахстане зарегистрирован один случай смерти от КВИ.
Два пациента выздоровели.
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