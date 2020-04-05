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Операторы сотовой связи предоставили бесплатный доступ на все отечественные ресурсы

04.04.2020, 15:36 47116
Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Операторы сотовой связи предоставили бесплатный доступ на все отечественные ресурсы, сообщили в оперативном штабе Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК, передает Kazakhstan Today.
 

По поручению главы государства операторы сотовой связи предоставили бесплатный доступ на все отечественные ресурсы", - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что это позволит всем гражданам получить необходимые услуги онлайн.
 

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