Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Операторы сотовой связи предоставили бесплатный доступ на все отечественные ресурсы, сообщили в оперативном штабе Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК, передает Kazakhstan Today.

По поручению главы государства операторы сотовой связи предоставили бесплатный доступ на все отечественные ресурсы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит всем гражданам получить необходимые услуги онлайн.

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