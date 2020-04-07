С завтрашнего дня в Алматы отменяются все бумажные пропуски и справки для передвижения

Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - С 7 апреля в Алматы отменяются все бумажные пропуски и справки для передвижения, передает Kazakhstan Today.

Сформирована электронная база данных предприятий, продолжающих работу во время карантина. В базу вошли медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов, коммунальных служб и госорганов, обеспечивающих жизнедеятельность города, представители СМИ, а также службы такси и доставки. Заявки от организаций принимались до 1 апреля. Руководители выдавали сотрудникам справки, которые были действительны до 6 апреля. Вместе с тем участились случаи, когда горожане предъявляют бумажные пропуски разного формата. Оперативный штаб официально заявляет, что никакие бумажные пропуски и специальные разрешения не выдаются. Действует лишь электронная база. На сегодня всем предпринимателям, отправившим заявку на получение разрешения, высланы ответы на электронную почту с разрешением или мотивированным отказом", - сообщили в оперативном штабе по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате Алматы.

Отмечается, что в связи с большим процентом ошибок при заполнении данных, наличием либо отсутствием в базе отдельных сотрудников и автомобилей, предпринимателям необходимо уточнять информацию в колл-центре Департамента полиции Алматы по телефону 254-4007 либо через e-mail: business_stab@almatydc.kz.

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