В Алматинской области задержали распространителей фейков о коронавирусе и нарушителя карантина

Талдыкорган. 7 апреля. Kazakhstan Today - В прокуратуре Алматинской области сообщили о задержании злостного нарушителя карантина и опровергли информацию о зараженном коронавирусом полицейском, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на помещение на домашний карантин после прибытия из Российской Федерации, житель Саркандского района, подвергая опасности здоровья граждан, посещал общественные места. При проверке мобильной группой, данное лицо было установлено в продуктовом магазине. Ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 10 МРП", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также в ведомстве рассказали, что четверо жителей Илийского района распространяли через мессенджер WhatsApp ложные сведения о заражении сотрудника полиции и двух работников аптеки коронавирусом.

Распространители фейковой информации установлены сразу и с ними проведена профилактическая беседа. Данные лица публично извинились перед жителями. Всего на сегодняшний день в Алматинской области рассмотрены 195 дел в связи с нарушением ЧП, арестованы 38 лиц, к административному штрафу привлечен 151 человек, шестерым даны предупреждения. Призываем граждан не распространять сведения, не соответствующие действительности, и не поддаваться на провокации", - подчеркнули в пресс-службе.





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