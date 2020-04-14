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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

13.04.2020, 12:39 11800
Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 14-16 апреля 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 

Антициклон с Черного моря постепенно будет смещаться на территорию Казахстана, в связи с чем погода ожидается преимущественно без осадков. Температура ночью будет понижаться в некоторых областях до отрицательных значений, днем теплое весеннее солнце прогреет воздух до плюс 15 - 26 градусов по Цельсию", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
Местами по республике ожидаются туманы, усиление ветра.
 
 

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