Ученые считают, что строительство госпиталя в Алматы не несет опасности древним курганам

Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - Строительство больницы не несет никакой опасности курганам. Об этом рассказал главный научный сотрудник института археологии имени А.Х. Маргулана Арнабай Нуржанов, сообщая об итогах экспертного анализа, передает Kazakhstan Today.

Мы ознакомились с планом строительства. Территория больницы будет огорожена полностью. Пограничная зона до кургана находится в 150 метрах. Охранная зона курганов будет раздельной. Следует отметить, что строительство больницы не несет никакой опасности курганам", - рассказал Арнабай Нуржанов.

В пресс-службе акима Алматы рассказали, что замакима города Ержан Бабакумаров ознакомился с ходом планировки модульной больницы и инициировал создание Совета по курганам.

В ходе посещения особое внимание было уделено вопросам соответствия строительных работ нормам по обеспечению сохранности исторических сооружений и археологических ценностей. Руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов доложил, что строящийся госпиталь не окажет влияния на близ расположенный курганный комплекс.

Курганный комплекс, в соответствии с генеральным планом историко-культурного фонда, находится под защитой. Охранная зона курганов составляет 50 метров. Все нормы соблюдаются", - сообщил главный архитектор Алматы, также отметив, что временное сооружение возводится из легких конструкций.

По данным городского управления культуры, перед началом строительных работ были рассмотрены и учтены охранные зоны вокруг курганов Алматы, разработанные РГП "Казреставрация" и утвержденные решением маслихата города Алматы в 2015 году. Перед началом строительства были рассмотрены и соблюдены все требования. Целостность курганного комплекса не нарушена.

По итогам изучения вопроса и осмотра строительной площадки Бабакумаровым отмечена необходимость создания рекреационного плана курганного комплекса. Также было предложено создать Совет по охране и дальнейшему развитию курганных комплексов, расположенных на территории Алматы, в состав которого войдут эксперты из числа археологов, историков.

Также замакима посетил строительную площадку новой модульной больницы, предназначенной для контактных и лиц с подозрением на COVID-2019, где ознакомился с планами детальной планировки медорганизации.

В настоящее время управлением здравоохранения прорабатывается вопрос оснащения необходимой медицинской техникой. Ведется работа по укомплектованию медицинского персонала. Планируемый штат составит порядка 280 врачей и медработников.

Напомним, 3 апреля Госкомиссией по обеспечению чрезвычайного положения при президенте РК в рамках реализации мер по борьбе с распространением коронавируса было принято решение о строительстве модульного госпиталя на территории Алматы

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