В Алматы начали строительство инфекционного госпиталя

Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил строительную площадку, где началось возведение провизорного госпиталя на 280 мест, сообщили в пресс-службе городского акимата, передает Kazakhstan Today.

Решение о строительстве госпиталя принято госкомиссией по обеспечению чрезвычайного положения при президенте РК в рамках реализации мер по борьбе с распространением коронавируса. Сооружение из быстровозводимых конструкций рассчитано на 280 мест, в том числе 28 - для отделения интенсивной терапии", - говорится в сообщении.

Модульная технология строительства позволит создать карантинный центр в кратчайшие сроки. Госпиталь предназначен для контактных лиц и лиц с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией.

Наличие такого госпиталя позволит нам своевременно выявлять, изолировать и лечить инфицированных. Таким образом, мы сможем значительно снизить риск распространения болезни и стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в городе", - подчеркнул аким Алматы.

Ознакомившись с планом и схемами объекта, Сагинтаев осмотрел строительную площадку, где уже начата работа по выравниванию основания. Аким города дал поручение руководителю управления общественного здоровья Т. Абилдаеву совместно с исполнителями проекта проработать вопрос оснащения карантинного центра необходимым оборудованием. Представителям подрядной компании дано поручение выполнить всю работу качественно и в срок.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 59 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1 миллион.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.

По последним данным, в Казахстане подтверждено 525 случаев коронавирусной инфекции, 36 человек выздоровели, пятеро скончались.

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