В Яндекс Такси прокомментировали предостережение, вынесенное в связи с заявлением о росте спроса на поездки

Алматы. 23 апреля. Kazakhstan Today - В ТОО "Яндекс. Такси Казахстан" прокомментировали предостережении в адрес сервиса, направленное Комитетом по защите и развитию конкуренции по городу Алматы, передает Kazakhstan Today.

По словам директора по связям с государственными органами на международных рынках Яндекс Такси Александра Высоцкого, претензии, представленные в документе, являются необоснованными.

Прежде всего Тамирлан Шапиев, исполнительный директор по развитию рынков Центральной Азии Яндекс Такси, не делал заявлений о повышении цены, как и каких-либо других заявлений. Его ответы на вопросы издания 365info.kz, упомянутого в предостережении, как раз объясняют, как обеспечить стабильность цен на автомобильные пассажирские перевозки. Тезис о том, что спрос будет расти по мере снятия карантинных ограничений - это констатация более чем очевидного факта. Он подчеркивает важность своевременного увеличения предложения на рынке перевозок", - сказал Александр Высоцкий.

По его мнению, информация о повышении цен сервисом не соответствует действительности.

Мы не меняли тарифы в Казахстане. В Алматы были введены строгие ограничения на то, какие автомобили могут выполнять перевозку пассажиров, и количество машин на линии резко упало. Заказов же по-прежнему много, даже в карантине людям не обойтись без срочных поездок. Поэтому в системе стал чаще автоматически срабатывать повышающий коэффициент, как и в любое другое время, когда спрос на поездки резко превышает предложение. Это стимулирует выходить на линию больше водителей, у которых есть необходимые разрешения, и вместе с тем ограничивает спрос, ведь пользователи, которым поездка нужна не срочно, смогут подождать до тех пор, когда стоимость снова упадет", - пояснил Высоцкий.

Он подчеркнул, что после введения режима ЧП Яндекс Такси ограничили значение повышающего коэффициента на всей территории Казахстана, включая Алматы.

Это единственное разумное решение в данной ситуации. Подчеркнем, что ограничение сделано по нашей же инициативе. К нам не поступало обращений от оперативного штаба с подобной просьбой", - отметил Высоцкий.

Он также пояснил, что, если полностью отключить повышающий коэффициент, люди, которым нужно срочно уехать, рискуют не найти машину вовремя, так как водителей на линии будет меньше, чем желающих вызвать такси. Это также стимулирует нелегальный извоз, что особенно опасно в случае пандемии, поскольку установить цепочку контактов заболевшего водителя или пассажира будет невозможно.

Наш сервис находится в постоянном контакте с акиматом Алматы и акиматами других областей Казахстана по вопросам деятельности сервиса в период эпидемии. С момента объявления чрезвычайного положения в Казахстане мы делаем все возможное, чтобы поддержать страну в этот период. Например, за собственный счет сформировали фонд финансовой помощи водителям и курьерам, которые заболели коронавирусом или были помещены под карантин из-за контакта с заболевшими, организовали бесплатную доставку продуктовых наборов пенсионерам и другим категориям граждан, раздаем медицинские маски и антисептики водителям, принимающим заказы через сервис", - рассказал Высоцкий.

Кроме того, команда Яндекс Такси обсуждает с Министерством здравоохранения РК возможность перевозки врачей и другого медицинского персонала.

Повторим, что считаем претензии в адрес сервиса и лично Тамирлана Шапиева необоснованными и уже направили профильному департаменту официальный ответ", - заключил представитель Яндекс Такси.

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