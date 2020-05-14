Цены в магазинах и салонах красоты выросли после снятия режима ЧП

Алматы. 13 мая. Kazakhstan Today - Владельцы магазинов и салонов красоты Алматы подняли цены после снятия режима чрезвычайного положения, передает Kazakhstan Today.

После продолжительного перерыва владельцы торговых точек и объектов сферы услуг подняли цены в Алматы. Предупредительные таблички о переоценке товаров горожане стали наблюдать после возобновления работы парикмахерских, непродовольственных магазинов и салонов красоты, сообщает телеканал Almaty.tv .

Отмечается, что некоторые непродовольственные мини-маркеты и салоны красоты подняли цены на 10-20%.

Связано с тем, что поставщики привозят нам товар уже плюс 15%, у кого-то даже 20%. А мы такую более-менее сделали надбавку. С чем это связано? Но это у поставщиков надо спросить, видимо, с курсом доллара, я так думаю, потому что следующий закуп они будут делать уже по новым ценам, не хотят попасть в минус", - рассказала администратор магазина хозяйственных товаров Наталья Кирилова.

Правительство может регулировать цены на рынке только на социально значимые товары. В остальных случаях власти могут лишь рекомендовать предпринимателям среднюю стоимость предоставляемых ими услуг или товаров. А это значит, что владельцы магазинов сами вправе утверждать ценник.

Предприниматели не работали в течение двух месяцев, поэтому они стараются на сегодняшний день наверстать упущенную выгоду", - пояснила, президент общественного объединения по защите прав потребителей "Адал" Артык Сейткалиева.

В первую очередь предприниматели будут возмещать убытки простоя за счет потребителей.

Да подорожало, процентов на 10, на 15, не знаю почему, но, видимо, хотят, чтобы компенсировались их убытки", "Конечно, неправильно это, наши власти должны пересматривать, потому что так не должно быть, народ сидел, у народа нету никакого заработка, ничего, а цены растут", - говорят алматинцы.





Ввиду приостановки деятельности объектов торговли и сервиса рост цен на непродовольственные товары и платные услуги сохранился практически на уровне предыдущего месяца.

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