Подготовительный этап к переписи населения РК решено перенести

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики сообщил о переносе подготовительного этапа к проведению переписи населения, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве напомнили, что в рамках подготовки к проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году на период с 1 по 30 июня 2020 года было запланировано проведение подготовительного этапа - обход жилищ, жилых домов (жилых зданий) и нежилых помещений по уточнению адресной части и количества проживающего населения.

Однако в связи с объявлением чрезвычайного положения и введением карантинных мер в Республике Казахстан Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан сообщает о переносе подготовительного этапа на период с 27 июля по 25 августа текущего года", - говорится в сообщении пресс-службы статкомитета.





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