Более 8 млрд тенге выделено на проведение переписи населения в Казахстане

Нур-Султан. 13 февраля. Kazakhstan Today - Более 8 млрд тенге предусмотрено для проведения национальной переписи населения РК, сообщил председатель Комитета по статистике Министерства Национальной экономики Республики Казахстан Нурболат Айдапкелов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при президенте РК, передает Kazakhstan Today.

Для подготовки и проведения национальной переписи населения Республики Казахстан с 2018 по 2022 годы Комитету предусмотрены расходы в сумме 8,2 млрд тенге", - сообщил Нурболат Айдапкелов.

Он напомнил, что бюджет переписи населения Республики Казахстан 2009 года составил 6,5 млрд тенге. Затраты на одного человека при проведении переписи 2009 года составили - 2,9 доллара США и в 2020 году - 1,2 доллара США.

Председатель статведомства сообщил, что национальная перепись населения условно состоит из двух этапов.

Подготовительный этап, который будет проведен с 1 по 30 июня, интервьюеры будут совершать обход по каждому населенному пункту с целью уточнения адресов жилых и нежилых помещений и строений, а также фактического числа проживающего населения в них. На данном этапе идет подготовка к районированию. Переписное районирование - это деление территории каждого населенного пункта региона на инструкторские и счетные участки для проведения 2-го этапа переписи. Основной этап (с 1 по 30 октября), то есть непосредственно переписи населения; в первые 15 дней, то есть с 1 по 15 октября проводится интернет-опрос, где респонденты смогут самостоятельно заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи посредством сети Интернет на специализированном сайте - sanaq.gov.kz, который дает возможность респондентам самостоятельно пройти перепись, заполнить переписные листы, с помощью пояснений и подсказов на каждом этапе их заполнения, а также виртуального помощника", - рассказал Нурболат Айдапкелов.

По его информации, одновременно с 1 по 30 октября будет проводиться сплошной опрос населения для сбора сведений интервьюерами, с регистрацией ответов в планшетах, позволяющее интервьюеру проводить опрос. Респонденты, представившие сведения через Интернет, не подлежат опросу интервьюерами. При опросе населения в качестве идентификации респондента будет использоваться ИИН опрашиваемого лица. По завершении выдается справка о прохождении переписи населения.

Непосредственно в период проведения переписи населения 2020 года планируется привлечь и трудоустроить 32,5 тыс. человек временного переписного персонала (инструкторы-контролеры, интервьюеры). Для проведения переписи населения будут нанимать граждан Республики Казахстан, которые должны соответствовать следующим требованиям: граждане РК, старше 18 лет, инициативные, ответственные, коммуникабельные, без предъявления требований к стажу работы и к профессиональному образованию, имеющие навыки работы с планшетом", - отметил глава Статкомитета.

При проведении переписи населения интервьюер обязан будет иметь при себе: удостоверение интервьюера с фотографией, ФИО, датой выдачи и срокам его действия, подписью и печатью территориального органа статистики; шарф синего цвета с символикой переписи населения; портфель синего цвета с символикой переписи населения.

Интервьюеру подготовительного этапа (регистратору) при полном объеме оказанных услуг за 30 дней планируется заплатить за оказанные услуги 75 743 тенге. Интервьюеру основного этапа (переписчику) при полном объеме оказанных услуг за 30 дней планируется заплатить за оказанные услуги 94 678 тенге. Инструктору-контролеру подготовительного и основного этапов при полном объеме оказанных услуг за 45 дней планируется оплатить за оказанные услуги 113 614 тенге", - проинформировал Нурболат Айдапкелов.

Стоит отметить, что по состоянию на 1 января 2020 года численность населения Казахстана составила 18 млн 632,2 тыс. человек.

$1 = 376,2 тенге.

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