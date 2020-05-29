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Эксперты установили причину смерти активиста Агадила в следственном изоляторе

28.05.2020, 15:36 5104
Эксперты установили причину смерти активиста Агадила в следственном изоляторе
Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Эксперты установили причину смерти активиста Дулата Агадила в следственном изоляторе в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.
 

Причиной смерти Агадила явился острый инфаркт миокарда, возникший из-за развития выраженного спазма коронарных артерий и артериол, который привел к нарушению свертываемости крови с повышенным тромбообразованием и недостаточному кровоснабжению левого желудочка сердца", - сообщили результаты расследования смерти активиста в пресс-службе прокуратуры Нур-Султана.

 
В ведомстве отметили, что причины и обстоятельства смерти Агадила тщательно исследованы комиссией опытных судебно-медицинских экспертов и специалистом-кардиологом высшей категории. В их числе были эксперты, привлеченные по ходатайству близких родственников активиста. 
 
Подчеркивается, что эксперты не обнаружили на теле Агадила телесных повреждений.
 
Также, по информации пресс-службы, следствием восстановлена вся хронология событий предшествовавших смерти активиста. 
 

Агадил являлся подозреваемым, который, нарушив подписку о невыезде, уклонялся от органа следствия и был объявлен в розыск. По этим причинам суд изменил ему меру пресечения на арест. Таким образом, задержание Агадила и заключение его под стражу осуществлено сотрудниками полиции в рамках требования закона об обязательности исполнения судебного решения", - проинформировали в прокуратуре.

 
Сообщается, что 25 мая уголовное дело по факту смерти Агадила прекращено за отсутствием события уголовного правонарушения.
 

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