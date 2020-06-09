Алматы. 8 июня. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 9-11 июня, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие три дня высотный циклон станет причиной кратковременных дождей с грозами в большинстве регионов Казахстана.

Лишь на севере и северо-западе республики, под влиянием антициклона, ожидается погода без осадков. В западной половине страны дневные температуры будут выше средних многолетних значений на 0-4 градуса, на юго-востоке ниже нормы на 0-4 градуса, а на остальной территории температуры ожидаются около нормы", - сообщили синоптики.

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