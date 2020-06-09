Система Orphus

В Карагандинской области за время карантина волонтёры провели более 700 акций

08.06.2020, 15:16 9370
В Карагандинской области за время карантина волонтёры провели более 700 акций
Караганда. 8 июня. Kazakhstan Today - Волонтёры Карагандинской области в период карантина провели 778 акций по оказанию помощи многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, инвалидам и другим особо нуждающимся, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщил на аппаратном онлайн-совещании в акимате области руководитель управления молодёжной политики Нуржан Жетписбаев, с 15 марта по 6 мая помощь волонтеров получили 14 663 семьи, или 65 700 человек. В благотворительных мероприятиях были задействованы 2000 волонтёров. Они доставляли нуждающимся бесплатные продуктовые корзины с макаронами, крупами, мукой, мясом, растительным маслом, овощами, фруктами и бакалейной продукцией, проинформировали в пресс-службе акима региона. 
 
Всего в регионе раздали более 106,8 тонны продуктов и санитарно-гигиенических средств и 44 521 медицинскую маску.
 
В благотворительных акциях участвовали крестьянские хозяйства и предприниматели области. Также помогали нуждающимся Ассамблея народа Казахстана Карагандинской области, Клуб автолюбителей Караганды и просто неравнодушные жители.
 
В марте этого года был создан волонтёрский штаб "Сарыарка жастары". С момента открытия штаб помог 3653 обратившимся. Чаще всего жители области задавали вопросы о бесплатных продуктовых корзинах, доставке продуктов и медикаментов и о присоединении к волонтёрскому движению.
 

Безопасность волонтёров - важнейший вопрос. Поэтому мы обеспечивали их индивидуальными средствами защиты - масками, резиновыми перчатками, антисептиками. Волонтёры работали с получателями помощи в бесконтактном режиме", - рассказал Нуржан Жетписбаев.

 
Аким Карагандинской области Женис Касымбек подчеркнул, что к волонтёрской деятельности нужно привлекать не только молодёжь, но и людей старшего поколения. Такой пример есть в Темиртау.
 

Этот пример надо взять на вооружение всем. Я сам встречался с волонтёрами старшего поколения. В глазах горит огонь, хотят реальную посильную помощь оказать населению. Нужно продумать, чем можно помочь волонтёрам. Я считаю, управление молодёжной политики отработало хорошо", - отметил глава региона. 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая