В Алматы полиция усилила патрулирование общественных мест

Департамент полиции города Алматы напомнил об ограничительных мерах в период выходных дней.
Акцент сделан на патрулировании мест массового пребывания граждан: парков, скверов, набережных, окрестностей торгово-развлекательных центров и других объектов. Они закрыты. Вместе с тем активизировали разъяснительную работу с населением. Очень важно, чтобы каждый осознавал серьезность угрозы пандемии, масштабы ее распространения и свою ответственность в противодействии коронавирусной инфекции. Настоятельно рекомендуем строго придерживаться санитарных и гигиенических норм, обязательно носить медицинские маски и не забывать о социальной дистанции", - сказал первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы полковник полиции Нурлан Алмасбеков.
Как сообщалось ранее, в Казахстане усилили ограничительные меры на период выходных дней. В частности, в Алматы на выходные приостановили работу общественного транспорта, деятельность ТРЦ и рынков.
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