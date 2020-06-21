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В Алматы полиция усилила патрулирование общественных мест

20.06.2020, 13:05 9613
В Алматы полиция усилила патрулирование общественных мест
Алматы. 20 июня. Kazakhstan Today - Полиция Алматы усилила патрулирование общественных мест, передает Kazakhstan Today.
 
Департамент полиции города Алматы напомнил об ограничительных мерах в период выходных дней.
 

Акцент сделан на патрулировании мест массового пребывания граждан: парков, скверов, набережных, окрестностей торгово-развлекательных центров и других объектов. Они закрыты. Вместе с тем активизировали разъяснительную работу с населением. Очень важно, чтобы каждый осознавал серьезность угрозы пандемии, масштабы ее распространения и свою ответственность в противодействии коронавирусной инфекции. Настоятельно рекомендуем строго придерживаться санитарных и гигиенических норм, обязательно носить медицинские маски и не забывать о социальной дистанции", - сказал первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы полковник полиции Нурлан Алмасбеков.

 
 

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