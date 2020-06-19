В Казахстане усилят ограничительные меры на период выходных дней

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева, рассмотрены дополнительные меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане.

С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов Казахстана МВК приняла решение о введении дополнительных ограничительных мер в выходные дни - 20-21 июня:

1) по городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз:

- приостановить деятельность ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров;

- допустить работу объектов общественного питания только на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального дистанцирования;

- ограничить работу общественного транспорта;

- приостановить функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков;

- приостановить деятельность фитнес-центров;

- ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет.

2) В населенных пунктах с численностью свыше 50 тыс. человек:

- приостановить функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, аквапарков;

- ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет.

3) закрыть въезд в туристические зоны, территориально приближенные к городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз, в соответствии с постановлениями главных санитарных врачей регионов, а лицам, находящимся в указанных зонах, - соблюдать социальное дистанцирование.

Глава правительства дал поручение акиматам регионов в кратчайшие сроки решить вопросы:

- расширения охвата ПЦР-тестирования среди населения путем открытия дополнительных лабораторий на базе медицинских организаций;

- повышения количества инфекционных и провизорных мест в больницах;

- обеспечения охвата КТ-исследованием больных с привлечением имеющихся ресурсов в регионе, независимо от форм собственности;

- обеспечения своевременного обслуживания экстренных и неотложных вызовов станциями скорой медицинской помощи;

- осуществления на уровне амбулаторно-поликлинической помощи качественного динамического наблюдения (дистанционно, мобильные бригады) за пациентами, находящимися на дому;

- проведения активной информационно-разъяснительной работы с населением.





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