В Казахстане усилят ограничительные меры на период выходных дней

В соответствии с поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева, рассмотрены дополнительные меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане.
С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов Казахстана МВК приняла решение о введении дополнительных ограничительных мер в выходные дни - 20-21 июня:
1) по городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз:
- приостановить деятельность ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров;
- допустить работу объектов общественного питания только на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального дистанцирования;
- ограничить работу общественного транспорта;
- приостановить функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков;
- приостановить деятельность фитнес-центров;
- ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет.
2) В населенных пунктах с численностью свыше 50 тыс. человек:
- приостановить функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, аквапарков;
- ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет.
3) закрыть въезд в туристические зоны, территориально приближенные к городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз, в соответствии с постановлениями главных санитарных врачей регионов, а лицам, находящимся в указанных зонах, - соблюдать социальное дистанцирование.
Глава правительства дал поручение акиматам регионов в кратчайшие сроки решить вопросы:
- расширения охвата ПЦР-тестирования среди населения путем открытия дополнительных лабораторий на базе медицинских организаций;
- повышения количества инфекционных и провизорных мест в больницах;
- обеспечения охвата КТ-исследованием больных с привлечением имеющихся ресурсов в регионе, независимо от форм собственности;
- обеспечения своевременного обслуживания экстренных и неотложных вызовов станциями скорой медицинской помощи;
- осуществления на уровне амбулаторно-поликлинической помощи качественного динамического наблюдения (дистанционно, мобильные бригады) за пациентами, находящимися на дому;
- проведения активной информационно-разъяснительной работы с населением.
В Казахстане зарегистрировано 15 877 случаев коронавируса, 9902 человек выздоровели от заболевания, 100 скончались.
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