Президент наградил правозащитницу Умарову медалью "Халык Алгысы"

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил медалью "Халык Алгысы" руководителя проекта "Adal kоmek" известную правозащитницу Айман Умарову, передает Kazakhstan Today.

Айман Умарова награждена за реализацию волонтерского проекта "Adal kоmek", инициированного совместно с Агентством по противодействию коррупции в период карантина, сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.

Основной целью проекта является повышение правовой грамотности граждан, а также оказание юридической помощи социально уязвимым слоям населения в решении жизненно важных вопросов.

Для широкомасштабного функционирования проекта в регионах Агентством привлекаются практикующие адвокаты, ведущие юристы и правоведы страны. Это позволило образовать широкую и открытую площадку, которая объединила экспертное сообщество для бесплатной консультации социально уязвимых слоев общества. В рамках проекта юристы-волонтеры провели 1000 онлайн-консультаций в популярных социальных сетях и разрешили порядка 11 000 поступивших проблемных вопросов от граждан", - проинформировали в пресс-службе.

В целях получения ответов на часто задаваемые вопросы в рамках проекта "Adal kоmek" на официальных страницах агентства и его территориальных департаментов в социальных сетях размещено 79 видеороликов разъяснительного характера.

В целом с момента запуска проекта правовым просвещением охвачено 893 000 граждан. В июле запланировано проведение онлайн-консультаций А. Умаровой для жителей Павлодарской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской и Алматинской областей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства