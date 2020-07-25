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Среди жителей Улытауского района Карагандинской области провели разъяснительную работу о соблюдении карантина

24.07.2020, 17:55 5887
Среди жителей Улытауского района Карагандинской области провели разъяснительную работу о соблюдении карантина
Караганда. 24 июля. Kazakhstan Today - В Улытауском районе Карагандинской области сотрудники местного акимата, совместно с активными гражданами сёл, распространяют листовки и рассказывают населению о мерах профилактики заболевания коронавирусом и недопущению распространения инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
Таким образом, улытаусцы намерены объединить усилия против мировой эпидемии, сообщает МИА "Казинформ".
 
Пандемия затронула практически все страны мира, и никто не остался в стороне. В этот трудный период представители власти и активные граждане Улытауского района поддерживают друг друга и оказывают поддержку стране. 
 
Местные аксакалы призывают земляков защищаться от вируса, предприниматели оказывают материальную помощь, волонтеры объединяют усилия и оказывают поддержку заболевшим и врачам, которые борются за их жизни. А жители сел предлагают природно-чистые продукты питания, которые помогают больным. 
 

В целях нераспространения и дальнейшей локализации этой инфекции в селе Улытау исполняющий обязанности акима Терисакканского сельского округа Улытауского района Сагат Ермаганбетов разработал медиаплан информационно-разъяснительной работы по борьбе с коронавирусом. В соответствии с планом, жители села приняли активное участие в акции. Среди них председатель коллегии судов Аубакир Абдрахманов, общественница Адиша Магзумова, заведующий клубом села Терисаккан Беркут Есемсеитов", - рассказали в пресс-службе акимата Улытауского района. 

 
Специалисты аппарата акима Терисакканского сельского округа и участковый местной полиции и врач фельдшерской станции села провели разъяснительную работу среди жителей села о соблюдении карантинного режима, не выезжать на ритуальные сборы, не собирать людей. 
 
В результате были розданы листовки 270 жителям. В целом акция по Улытау будет продолжена в 15 сельских округах района. Будет охвачено 12 000 жителей из 4500 дворов.
 

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