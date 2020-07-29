Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе

Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - В августе казахстанцев ждет 11 выходных, передает Kazakhstan Today.

30 августа в Казахстане отмечается государственный праздник День Конституции. В этом году он выпадает на воскресенье, в связи с чем выходной день переносится на 31 августа.

Всего в августе казахстанцев ждет 11 выходных - 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 и 31 августа.

Напомним, эта пятница будет нерабочим днем, так как на 31 июля выпадает первый день Курбан-айта.

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