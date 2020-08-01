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Сотни казахстанцев вложили деньги в финансовую пирамиду

31.07.2020, 10:08 5860
Сотни казахстанцев вложили деньги в финансовую пирамиду
Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - Сотни казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды, передает Kazakhstan Today. 
 
Каждый из них вложил от тысячи до нескольких миллионов тенге. По информации вкладчиков, вначале проценты исправно выплачивали, но потом неожиданно организаторы и посредники перестали выходить на связь, сообщает "Первый канал - Евразия".
 
Зауреш Чулакова, которая уже имеет печальный опыт участия в другой финансовой пирамиде, все-таки поддалась на уговоры своей знакомой. В мае вложила в Incomecash 100 долларов США, через несколько дней получила сумму вдвое больше. Получилось снять пенку и во второй раз. А вот когда перевела на счет 500 долларов, компания перестала выходить на связь, говорится в сюжете. 

 

Там есть такие заманушки еще, еженедельные розыгрыши, еженедельно там тебе какие-то бонусы падают, и ежедневные есть. Я начала заходить, не заходится, и я поняла, что компания закрылась. Я потеряла 200 тысяч. Я думаю, мы вернем эти деньги. Я онлайн-заявление напишу", - рассказала Зауреш. 

 
Более 1,5 млн тенге вложил Марат Хаметов. Житель Кокшетау остался без работы, для вклада взял кредит у родственников. 
 

В конце они всегда говорили: подписывайся под мою "ножку", то есть по финансовой схеме - пирамида. Многие люди рассказывали то, что машины продавали, квартиры продавали, чтобы просто навариться и заново вернуть себе свой дом, многие матери-одиночки, которые копили себе на операцию своих детей-инвалидов", - сказал он. 

 
В сюжете отмечается, что участники пирамиды нашли друг друга в Сети. География обширная - практически все СНГ. Теперь они все - пострадавшие, подают заявления в полицию. 
 

Изначально данная компания вела свою деятельность из России, но нашла единомышленников и среди граждан Казахстана, которые, в свою очередь, привлекали граждан на инвестиции, и на данный момент около 500 человек, это только подтвержденные, но есть и неподтвержденные", - сообщил юрист Ербол Султанов.

 
Как сообщил Серик Ергешов заместитель начальника департамента полиции города, "23 июня 2020 года в управление полиции Каратауского района обратилась местная жительница с заявлением о том, что 15 июня с целью получения прибыли она вложила свои денежные средства в размере около 30 тысяч тенге в депозитную компанию "Incomecash". 
 

В тот же день данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований", - отметил он. 

 
Остальные подробности в полиции не сообщили, сослались на тайну следствия. 
 

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