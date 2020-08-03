Назарбаев и Токаев почтили память Жаксылыка Ушкемпирова

Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев выразили соболезнования семье прославленного борца Жаксылыка Ушкемпирова, передает Kazakhstan Today.

Нурсултан Назарбаев отметил, что Жаксылык Ушкемпиров - один из великих сыновей своего народа, которым гордилась вся страна.

Он был первым казахом, завоевавшим титул чемпиона мира по греко-римской борьбе. Он также преуспел в бизнесе и внес достойный вклад в экономическое развитие Казахстана. Принимал активное участие в благотворительных акциях, делился своим опытом с другими, был хорошим примером для окружающих. Всегда буду с благодарностью вспоминать мои встречи с ним. Уверен, что наши соотечественники не забудут его имя и вклад в развитие страны", - гласит телеграмма Елбасы.

Касым-Жомарт Токаев также отметил вклад великого спортсмена:

Жаксылык Амиралыулы внес значительный вклад в укрепление спортивного потенциала нашей страны, был ярким примером для молодежи. Он возводил в регионах спортивные комплексы, многое сделал для подготовки молодых спортсменов, участвовал в развитии сельского хозяйства. Благодаря своему самоотверженному труду и активной гражданской позиции он пользовался заслуженным уважением народа. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - говорится в телеграмме главы государства.

Казахстанский олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров скончался 2 августа . Жаксылык Ушкемпиров родился 6 мая 1951 года в Жамбылской области. Он занимался борьбой классического стиля. Был чемпионом мира, чемпионом летних Олимпийских игр 1980 года, которые проходили в Москве (категория до 48 килограммов).

Ушкемпиров был инструктором Государственного спорткомитета Казахской ССР (1974-1984 годы). После этого девять лет возглавлял спортивную школу республиканского профсоюзного комитета. С 1993 года - директор спортивного клуба "Жаксылык". В 2017 году Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев присвоил Жаксылыку Ушкемпирову звание "Герой труда Казахстана".

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