Система Orphus

Назарбаев и Токаев почтили память Жаксылыка Ушкемпирова

02.08.2020, 19:56 5320
Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев выразили соболезнования семье прославленного борца Жаксылыка Ушкемпирова, передает Kazakhstan Today.
 
Нурсултан Назарбаев отметил, что Жаксылык Ушкемпиров - один из великих сыновей своего народа, которым гордилась вся страна.
 

Он был первым казахом, завоевавшим титул чемпиона мира по греко-римской борьбе. Он также преуспел в бизнесе и внес достойный вклад в экономическое развитие Казахстана. Принимал активное участие в благотворительных акциях, делился своим опытом с другими, был хорошим примером для окружающих. Всегда буду с благодарностью вспоминать мои встречи с ним. Уверен, что наши соотечественники не забудут его имя и вклад в развитие страны", - гласит телеграмма Елбасы.

 
Касым-Жомарт Токаев также отметил вклад великого спортсмена:
 

Жаксылык Амиралыулы внес значительный вклад в укрепление спортивного потенциала нашей страны, был ярким примером для молодежи. Он возводил в регионах спортивные комплексы, многое сделал для подготовки молодых спортсменов, участвовал в развитии сельского хозяйства. Благодаря своему самоотверженному труду и активной гражданской позиции он пользовался заслуженным уважением народа. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - говорится в телеграмме главы государства.

 
Казахстанский олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров скончался 2 августа. Жаксылык Ушкемпиров родился 6 мая 1951 года в Жамбылской области. Он занимался борьбой классического стиля. Был чемпионом мира, чемпионом летних Олимпийских игр 1980 года, которые проходили в Москве (категория до 48 килограммов).
 
Ушкемпиров был инструктором Государственного спорткомитета Казахской ССР (1974-1984 годы). После этого девять лет возглавлял спортивную школу республиканского профсоюзного комитета. С 1993 года - директор спортивного клуба "Жаксылык". В 2017 году Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев присвоил Жаксылыку Ушкемпирову звание "Герой труда Казахстана".
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая