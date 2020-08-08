Сотрудник КТЖ привлек подчиненных для строительства собственного дома

Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - Директор Жана-Аркинской дистанции сигнализации и связи уволен за превышение служебных полномочий, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях распространяется видео, на котором директор Жана-Аркинской дистанции сигнализации и связи Нурхан Кобдиков, злоупотребляя служебными полномочиями, привлек подчиненных работников дистанции к строительству собственного дома в период карантина", - сообщает пресс-служба АО "Национальная корпорация "Казакстан темир жолы".

В компании подчеркнули, что данное поведение работника идет в разрез с корпоративными ценностями КТЖ, кодексом деловой этики и другими внутренними нормативными документами. Поэтому трудовой договор с Нурханом Кобдиковым 7 августа 2020 года был расторгнут.

Руководство АО "НК "КТЖ" осуждает и считает неприемлемым действия руководителя Жана-Аркинской дистанции сигнализации и связи. Подобные негативные случаи очерняют достойную профессию железнодорожника", - объяснили в КТЖ.

В компании рассказали, что АО "НК "КТЖ" реализуется политика нулевой терпимости к коррупции и к злоупотреблению служебным положением.

Если вам стало известно о любых фактах таких правонарушений, вы можете сообщить на горячую линию АО "НК "КТЖ" по следующим каналам: по телефону - 8 800 080 30 30, WhatsApp - 8 702 075 30 30, электронная почта - nysana@cscc.kz. Гарантируется конфиденциальность обращений", - добавили в компании.

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