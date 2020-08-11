В Минздраве прокомментировали ситуацию с потерей страхового статуса за время ЧП

Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - Официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Кожахметов прокомментировал ситуацию, с которой столкнулись сотни казахстанцев - на период ЧП их отправили в отпуск без содержания и из-за того, что работодатели не перечисляли обязательные взносы в Фонд социального медицинского страхования ( ФСМС ), люди лишились страхового статуса, передает Kazakhstan Today.

Кожахметов отметил, что по поручению главы государства, решение всех спорных моментов по определению статуса страхового покрытия сейчас пересматривается в пользу пациента. В том числе пересматривается порядок страхования наёмных работников, находящихся в отпуске без содержания или не имеющих дохода.

ФСМС дополнительно ответит на этот вопрос, потому что есть огромное количество разделений и факторов наёмных работников, корпоративного бизнеса, среднего бизнеса или так называемых самозанятых граждан. Есть ещё огромное количество людей, которые входят в список социально уязвимых слоёв населения, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. Моя личная позиция, и её я услышал и из уст министра здравоохранения: должна быть справедливая чёткая ситуация выработана по этому вопросу. Если было объявлено ЧП, которое, по сути, - всеобъемлющий закон, и если не выплачивалась зарплата и, соответственно, не было отчислений в фонд, то этот момент нужно учесть и пересмотреть систему в пользу граждан. Потому что вся эта система сделана для жителей страны, а не для того, чтобы сидеть и говорить "система выработана и ничего сделать не можем". Надо сделать и поменять, чтобы людям было лучше", - сказал Кожахметов на брифинге в СЦК.

Он пообещал, что адресует руководству ФСМС вопрос по срокам возвращения "выпавших" из ОСМС людей обратно в систему.

Здесь, наверное, государство и фонд должны предпринять меры, и, с учетом этой ситуации, вернуть статус "застрахован" всем тем, кто его потерял", - сказал представитель Минздрава.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства