Казахстанцы высказались о новых требованиях при продаже сигарет и алкоголя

Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - Агентство Kazakhstan Today провело среди читателей опрос о том, как они относятся к новому требованию предъявлять удостоверения личности при покупке табачных и алкогольных изделий.

На сайте агентства читателям было предложено ответить на вопрос: "Считаете ли Вы вкладом в заботу о здоровье нации и в борьбу с коронавирусом требование предъявлять удостоверение личности при покупке табачных изделий и алкоголя?

Большая часть принявших в опросе читателей (64%) считает, что удостоверяющий личность документ нужно требовать у молодежи, чтобы исключить продажу алкоголя и табака гражданам младше 21 года.

Еще 30% респондентов считают, что новое требование не имеет ничего общего с борьбой за здоровье нации.

6% участников опроса считают, что все граждане обязаны предъявлять удостоверение личности.

Ответ "Мне все равно" выбрали 2% респондентов.

Всего в опросе приняли участие 92 человека.

Напомним, что в июле казахстанцы при покупке алкогольных и табачных изделий столкнулись с требованием предъявить удостоверение личности . Это вызвало недоумение и возмущение граждан, так как продавцы просили показать документ не только молодых покупателей, но даже и пенсионеров.

Как выяснилось, такая норма содержится в поправках в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", которые вступили в силу в июле. Теперь продавцы обязаны требовать удостоверяющий личность документ с покупателей при продаже им алкогольной и табачной продукции. Отметим, что продажа такой продукции в РК запрещена лицам, не достигшим 21 года.

Принятая норма предусматривает административную ответственность при продаже указанной продукции лицам без документа, даже если покупатель среднего или пожилого возраста. Отметим, что новое требование не только вызвало недоумение у казахстанцев, но и привело к ряду мелких и серьезных конфликтов между покупателями, кассирами и администрациями магазинов.

По словам опрошенных агентством покупателей, в Алматы на фоне нехватки лекарств, спекуляций на лекарствах, дефицита коек в стационарах, ажиотажа в аптеках, гибели людей это новшество выглядит как имитация активной деятельности в социальной сфере, здравоохранении, добавляет напряженности и не способствует стабильности в обществе.

Считаю, что данное "правило" создаёт ещё большее недовольство в обществе и не способствует мобилизации граждан в сложный период. А всего-то надо было написать вместо "требовать" фразу: "продавец имеет право потребовать и отказать покупателю в случае непредъявления документа". Похоже из светского общества мы плавно перемещаемся в государство, живущее по законам Шариата", - написал один из читателей Kazakhstan Today.

С его мнением согласились и другие. "Опять поставили себе очередную галочку, что "заботятся о здоровье народа", приняли закон "О здоровье...". Работают в поте лица... А ведь, чтобы написать и утвердить подобную чушь, опять столько времени потратили и народных денег списали... Лучше бы на эти деньги бесплатно маски людям выдавали или хотя бы школьникам, студентам, пенсионерам. Пока здоровье народа в нашей стране сводится к тому, что все поликлиники закрыты, в больницы плановых и неплановых больных не принимают, квоты не дают, лекарство дорожает, бешеные очереди в аптеки. Видимо, нация будет здоровее, особенно сейчас, в период пандемии", если в магазин будут с удостоверением ходить и очками, чтобы прочитать ассортимент и цены на сигареты... Караул!!!" - пишут читатели.

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