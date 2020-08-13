Изменился состав правления Казахстанской ипотечной компании

Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - Новые назначения произошли в АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания", передает Kazakhstan Today.



"30 июля 2020 года в связи с присоединением АО "Байтерек девелопмент" советом директоров АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" принято решение о назначении новых членов правления. Решением совета директоров новыми заместителями председателя правления назначены Аскарбек Усербаев, Алтай Куздибаев и Белла Сагимкулова", - сообщили в пресс-службе компании.



Усербаев возглавит направление, связанное со строительством и управлением недвижимостью. Куздибаев будет курировать стратегическое направление. Сагимкулова возглавит направление, связанное с финансированием и бухгалтерским учетом. Также свои полномочия в качестве заместителей председателя правления продолжат Мажит Жусупов и Асель Дыканбаева.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства