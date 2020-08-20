В Алматы прекратили выравнивать накренившиеся новостройки

Алматы. 19 августа. Kazakhstan Today -Владельцы квартир в накренившихся домах в Алматы обеспокоены тем, что работы по укреплению новостроек внезапно прекратились, передает Kazakhstan Today.

По словам председателя КСК Данары Рахимовой, на балансе находятся 26 9-этажных домов и ни один из них не стоит ровно. Минимальный крен составляет 8 сантиметров. Один из домов в микрорайоне строителям удалось выровнять. После этого они приступили к укреплению других, но внезапно все работы прекратились.

Все работы начались с июля. Буквально месяц поработали и остановили из-за того, что нет финансирования. 3 месяца сотрудники той компании, которая укрепляла, то есть "Витэль", зарплату не получали. По этой причине им пришлось остановиться. Они сказали, как финансирование запустят, только тогда мы придем, доделаем", - рассказала председатель КСК.

При этом в июле Бакытжан Сагинтаев во время выступления в прямом эфире, сообщил, что ситуация находится у него на контроле. Скоро будет выделено финансирование.

Даже если мы детей дома оставили, они не могут дверь открыть. Потому что сегодня она открывалась, а завтра дом немножко наклонился - и все, она заклинилась. А вдруг какой-то экстренный случай: газ прорвет или еще что-то. Пустить гулять мы их тоже не можем, потому что никакого контроля, наблюдения нет", - рассказал житель накренившегося дома Артём Цымбал.

С обратной стороны дома находится сторож. Он следит за сохранностью оставленных стройматериалов. А вырытые ямы с торчащей арматурой остаются вне поля его зрения, сообщает "Первый канал Евразия"

В городском акимате сообщили, что о прекращении работ им известно. Руководитель управления комфортной городской среды подтвердил, что были проблемы с финансированием.

На сегодняшний день эти вопросы решены и на следующей неделе где-то, наверное, 20 числа подрядная организация возобновит работы. По 161-му дому планируем к концу августа работы полностью завершить. По 160-му дому работы будут продолжены до конца сентября, наверное", - проинформировал руководитель управления комфортной городской среды Сапар Нурашев.

Если строители возобновят работы на следующей неделе, укрепление 161-го дома закончится в намеченный срок. В акимате сообщили, что в общей сложности в микрорайоне Зердели до конца года будут выровнены или укреплены 7 домов. По остальным зданиям экспертиза продолжается.





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