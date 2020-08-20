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Шторм надвигается на Атыраускую область

19.08.2020, 19:51 6049
Атырау. 19 августа. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" распространило штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today. 
 
По прогнозу синоптиков, в четверг, 20 августа, в Атырауской области местами ожидается гроза. Днем сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. Вероятность шторма - 80-85%.
 
Ранее РГП "Казгидромет" объявило штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана.
 

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