Школам Алматы даны рекомендации по организации дежурных классов

Алматы. 31 августа. Kazakhstan Today - В ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций руководитель Управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева перечислила рекомендации для школ Алматы по организации работы дежурных классов, передает Kazakhstan Today.

Школам даны рекомендации по организации в них дежурных классов:

- наполняемость класса не более 15 детей;

- продолжительность уроков 40 мин;

- перемены в разное время для разных классов;

- обеспечение режима ношения масок;

- расстановка учебных столов на расстоянии одного метра;

- за обучающимся закреплены индивидуальная парта и стул;

- обучающиеся пользуются индивидуальными учебными материалами (учебники, тетради, канцелярские принадлежности и т. д.);

- проветривание, кварцевание кабинетов после каждого урока;

- мытье рук и использование специальных средств после каждого урока.

Кроме того, в штатном режиме будет организовано обучение учащихся начальных классов специальных школ-интернатов. Средняя наполняемость в классе будет составлять 10-12 человек.

Ляззат Жылкыбаева отметила, что дежурным классам будут предъявляться строгие требования.

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