В Костанайской области археологи обнаружили неизвестный могильник эпохи бронзы

Костанай. 9 сентября. Kazakhstan Today - Костанайские археологи обнаружили неизвестное ранее погребение эпохи бронзы. Открытие произошло случайно во время плановых раскопок на могильнике Каратомар, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает alau.kz, археологическая экспедиция этого года принесла настоящие открытия исследователям. Две недели июля сотрудники и студенты кафедры истории КРУ имени Ахмета Байтурсынова находились на раскопках. По плану они должны были изучить уже знакомый им могильник Каратомар. Но исследователи случайно обнаружили еще одно неизвестное раньше погребение у поселка Береговое.
Нам местные жители передали находки археологические: керамику, сосуды. Мы выехали и обнаружили, что там разрушается археологический памятник - могильник. Тоже эпохи бронзы, но чуть более позднего периода. Береговой линией могильник подмывается и часть ям уже разрушена полностью, а часть оказалась под угрозой разрушения", - рассказал Андрей Логвин, заведующий археологической лабораторией КРУ имени Ахмета Байтурсынова.
Открытие заставило провести на новом могильнике срочные спасательные раскопки. Ведь украшения и сосуды оказались прямо на береговой полосе.
Скорее всего, это могильник детский, судя по размерам ям и так далее. В ямах, которые мы расчистили, костяка практически нет. Были мелкие сожженные кости. То есть это говорит о наличии обряда кремации",- пояснил Андрей Логвин.
Артефакты еще предстоит доставить в лабораторию для изучения. Пока же исследователи занимаются другими находками, которые они привезли после плановых раскопок на могильнике Каратомар. И там тоже нашлись уникальные вещи.
Это очень редкий берестяной сосуд. К сожалению, он сейчас разошелся. С трудом удалось его сохранить. Но по этой части видно высоту. По дну можно восстановить полностью диаметр", - сказал заведующий лабораторией.
Такие находки до нашего времени доходят очень редко. Берестяному сосуду больше 3 тысяч лет. За это время органические материалы обычно полностью истлевают и рассыпаются. Но здесь по-настоящему повезло. А еще были найдены удивительно мелкие бусины, которые заметить среди комьев земли могут только опытные археологи.
Бронзовые браслеты, ножи и керамика. Все это исследуют в лаборатории, а затем передадут в областной историко-краеведческий музей.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области по итогам археологических раскопок идентифицировали 22 новых исторических памятника. В августе в Туркестане археологи сделали сенсационное открытие.
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