В Костанайской области археологи обнаружили неизвестный могильник эпохи бронзы

Костанай. 9 сентября. Kazakhstan Today - Костанайские археологи обнаружили неизвестное ранее погребение эпохи бронзы. Открытие произошло случайно во время плановых раскопок на могильнике Каратомар, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает alau.kz , археологическая экспедиция этого года принесла настоящие открытия исследователям. Две недели июля сотрудники и студенты кафедры истории КРУ имени Ахмета Байтурсынова находились на раскопках. По плану они должны были изучить уже знакомый им могильник Каратомар. Но исследователи случайно обнаружили еще одно неизвестное раньше погребение у поселка Береговое.

Нам местные жители передали находки археологические: керамику, сосуды. Мы выехали и обнаружили, что там разрушается археологический памятник - могильник. Тоже эпохи бронзы, но чуть более позднего периода. Береговой линией могильник подмывается и часть ям уже разрушена полностью, а часть оказалась под угрозой разрушения", - рассказал Андрей Логвин, заведующий археологической лабораторией КРУ имени Ахмета Байтурсынова.

Открытие заставило провести на новом могильнике срочные спасательные раскопки. Ведь украшения и сосуды оказались прямо на береговой полосе.

Скорее всего, это могильник детский, судя по размерам ям и так далее. В ямах, которые мы расчистили, костяка практически нет. Были мелкие сожженные кости. То есть это говорит о наличии обряда кремации",- пояснил Андрей Логвин.

Артефакты еще предстоит доставить в лабораторию для изучения. Пока же исследователи занимаются другими находками, которые они привезли после плановых раскопок на могильнике Каратомар. И там тоже нашлись уникальные вещи.

Это очень редкий берестяной сосуд. К сожалению, он сейчас разошелся. С трудом удалось его сохранить. Но по этой части видно высоту. По дну можно восстановить полностью диаметр", - сказал заведующий лабораторией.

Такие находки до нашего времени доходят очень редко. Берестяному сосуду больше 3 тысяч лет. За это время органические материалы обычно полностью истлевают и рассыпаются. Но здесь по-настоящему повезло. А еще были найдены удивительно мелкие бусины, которые заметить среди комьев земли могут только опытные археологи.

Бронзовые браслеты, ножи и керамика. Все это исследуют в лаборатории, а затем передадут в областной историко-краеведческий музей.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области по итогам археологических раскопок идентифицировали 22 новых исторических памятника. В августе в Туркестане археологи сделали сенсационное открытие.

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