В Туркестане археологи сделали сенсационное открытие

Туркестан. 13 августа. Kazakhstan Today -Исторические объекты, обнаруженные на территории мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, привлекли особое внимание археологов. Они были обнаружены в Шахристане и на средневековой магистральной улице Старого Туркестана, который находится в ведении Государственного историко-культурного заповедника-музея "Азрет Султан". Эти находки имеют колоссальное значение для мировой археологии, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акима Туркестанской области, археологи обнаружили караван-сарай, восточную баню, керамический цех и учебное заведение, датируемые XVIII-XIX веками. Стоит отметить, что такие объекты встречаются крайне редко.

На месте караван-сарая, находившегося возле ворот "Такия", были обнаружены ниши для хранения документов и ценных предметов. На территории этого объекта располагались склады, комнаты отдыха и приема, двор, "намазхана" и однокомнатная баня под названием "мурича".

В ходе исследований была обнаружена первая школа в Древнем Туркестане. Изначально мы считали, что это медресе. Благодаря тщательному изучению, мы обнаружили школу, которая была разделена на две части. В первой учились мальчики, а во второй - девочки. В этой школе ученики обучались грамоте. После окончания школы они поступали в медресе. Кроме того, в ходе археологических раскопок мы обнаружили цех по производству керамических изделий. В настоящее время раскопаны 8 печей. Обнаружение такого объекта является сенсационным. В этом цехе полного цикла предусмотрены места для всех этапов производства посуды и кирпича", - отметил археолог, кандидат исторических наук и научный сотрудник Государственного историко-культурного заповедника-музея "Азрет Султан" Марат Туякбаев.

Вместе с тем обнаруженная на территории древнего Шахристана малая восточная баня состояла из нескольких комнат. До наших дней сохранился резервуар для хранения воды - сардоба. Особенностями этого объекта являются не только строительные особенности, но и специальные комнаты с лечебными ваннами.

Стоит отметить, что археологические раскопки проводятся по инициативе Министерства культуры и спорта РК в соответствии с концепцией развития Государственного историко-культурного заповедника-музея "Азрет Султан". Исследованиями занимаются историки, ученые и археологи Казахского научно-исследовательского института культуры и заповедника-музея "Азрет Султан".

Это не первая сенсационная находка в регионе. В начале августа археологи обнаружили в Туркестанской области склеп с захоронениями служителей дервишского ордена.

Один из исторических памятников в Карагандинской области, который сейчас исследуется в рамках создания Талдинского историко-археологического парка, - курган с "усами" Аккезен.

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