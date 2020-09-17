Погибших в годы Великой Отечественной войны казахстанцев захоронят на Родине

Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - 16 сентября самолет Военно-воздушных сил ВС РК с останками Жагипара Кайларова и Азыкана Нугуманова, погибших в годы Великой Отечественной войны, приземлился в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РК, останки казахстанских солдат были обнаружены в 2019 году поисковым отрядом "Искра" в ходе акции "Вахта памяти". По данным, сохранившимся на медальонах погибших, удалось установить их фамилии и место призыва. Азыкан Нугуманов пал в бою в Тверской области, Жагипар Кайларов - в Ленинградской.

Их предадут земле в городе Степняк района Биржан-сала Акмолинской области и поселке Жетыген Илийского района Алматинской области.

Найти родственников павшего воина Азыкана Нугуманова в Казахстане пока не удалось. Его захоронением занимается акимат района Биржан-сала, откуда он был призван райвоенкоматом на фронт (ранее Енбекшильдерский район). В поселке Жетыген Жагипара Кайларова с большим волнением ожидают родственники. В церемонии захоронения примут участие представители Министерства обороны, местных исполнительных органов, ветераны и односельчане.

Подготовительная работа по передаче и захоронению останков воинов-казахстанцев прошла при содействии аппарата военного атташе Министерства обороны РК и посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

20 августа в Москве, в посольстве Казахстана в РФ, состоялась передача останков погибшего в годы войны казахстанского солдата. Останки казахстанского солдата были обнаружены в декабре 2019 года в районе деревни Михеево Зубцовского района Тверской области бойцами московского поискового отряда "Витязь", сообщили в пресс-службе посольства.

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