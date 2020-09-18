Аким Карагандинской области проинспектировал ход работ в Майкудуке и Пришахтинске

Караганда. 17 сентября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек в ходе рабочей поездки осмотрел строящиеся объекты, а также проверил, как выполняются благоустроительные работы во дворах Майкудука, Пришахтинска и как идёт ремонт улицы Магнитогорской.

Ремонт стадионов "Шахтёр" и "Литейщик" уже подходит к концу. Работы на спортобъекте в Майкудуке планируют завершить к концу сентября. А новое футбольное поле должно быть готово в октябре.

Глава региона раскритиковал одного из подрядчиков, который делает ремонт в нескольких дворах 15-го микрорайона Майкудука, а также на Гоголя, 48. Строители отстают от графика.

Что это такое?! Жители жалуются: всё лето не работали, сейчас начнутся дожди - и опять не будете работать. Детям играть негде, смотрят на ваш строительный материал. В качестве штрафа устанавливайте дополнительное детское оборудование", - возмутился аким области в ходе посещения одного из дворов в Майкудуке.

Жители улицы Академической, 9/2, тоже с нетерпением ждут окончания работ во дворе. Благоустройство им обещали ещё пять лет назад. Жильцы за свой счёт сделали модернизацию дома, им должны были облагородить двор.

Здесь мы заасфальтируем, будет освещение, новые бордюры, установим детскую площадку, футбольное поле. По срокам сдача в октябре", - доложил аким района имени Казыбек би Нурлан Рыстин.

Всего в районе благоустраивают в этом году 57 дворов, на сегодняшний день осталось 12, где нужно только заасфальтировать.

В Октябрьском районе приводят в порядок 69 дворовых территорий, 59 из них уже готовы. Отставания от графиков работ подрядчики связывают с пандемией, когда многие строители оказались на больничном. Женис Касымбек потребовал, чтобы сейчас в погоне за сроками не страдало качество.

Аким также осмотрел дорогу на улице Магнитогорской, где в этом году начали долгожданный капитальный ремонт. По правой стороне улицы дорожники проложили асфальт от автобусной остановки "19-й микрорайон" до улицы Сантехнической (завод СТО) - всего 3,8 километра. По левой стороне ведётся работа по асфальтированию - на сегодня готов 1 километр.

Из-за того, что здесь оказалось очень много пучинистых участков, работы заняли больше времени и в этом году асфальт планируем проложить только до мечети", - доложил директор ТОО "Квинтек" Айик Согоян.

Полным ходом идут работы на стадионе " Литейщик ". Рабочие устанавливают заборы, трибуну на 300 мест, основание для беговых дорожек, делают ливневую канализацию поля. Полностью закончить ремонт подрядчик обещает до конца сентября. Поскольку здесь тоже есть отставание графика, Женис Касымбек поручил в качестве штрафа установить ещё и дополнительные спортивные тренажёры.

В стадии завершения работы и на стадионе "Шахтёр". Здесь уже почти заменили трибуны, ремонтируются внутренние помещения. Предстоит ещё заняться беговыми дорожками. На главном футбольном поле работы продолжаются.

Поле сейчас выравниваем. Провели инженерные сети, а именно: дренажную систему и полив. Из-за карантинных ограничений были проблемы с доставкой оборудования. Сроки завершения сдвинулись на октябрь", - сообщил директор ТОО "LCW" Стефано Вольпи.

Такой ответ не обрадовал главу региона.

Обещали закончить в августе, надо было к дренажной системе приступать раньше", - сказал Женис Касымбек.

Побывал аким области также в средней школе №13. Это одно из старейших учебных заведений города (1934 года постройки) которое давно нуждалось в капитальном ремонте. Здесь его сделали по Дорожной карте занятости в этом году.

В ходе рабочей поездки по городу Женис Касымбек осмотрел ещё два строящихся объекта: Дворец школьников и Теннисный центр. Во дворце идут внутренние работы, а прилегающая территория уже благоустраивается. Стройка продолжается и в Центре настольного тенниса. Закончить её обещают к концу осени.

Напомним, речь о финансировании стадиона "Литейщик" аким поднимал еще в конце прошлого года на совещании по развитию Караганды.

Это единственный спортивный объект в нижнем Майкудуке, поручаю акиму города предусмотреть поэтапное финансирование на восстановление этого стадиона", - сказал тогда Женис Касымбек.

Как сообщалось ранее, в Караганде по сравнению с прошлым годом благоустроенных территорий станет в несколько раз больше. Различными видами благоустройства охватят 521 двор. Кроме этого, по программе "Дорожная карта занятости" отремонтируют фасады и кровли 212 домов.

Благоустройство дворов включает в себя полное асфальтирование с бордюрами, установку опор освещения, скамеек и урн. Детские и спортивные комплексы во дворах расширят, и они станут разнообразнее. Также предусмотрен ремонт подъездных путей, благоустройство контейнерных площадок с освещением, заменой баков и установкой камер видеонаблюдения.

В Майкудуке, Пришахтинске и Сортировке в этом году планируется привести в порядок 184 двора. В областном центре приступили также к ремонту фасадов и кровель. Обновят дома на 11 улицах в районе имени Казыбека би и 22 - в Майкудуке, на Магнитогорской улице. Ремонт идёт по программе "Дорожная карта занятости".

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