Публикация в СМИ станет основанием для внутреннего расследования в полиции

Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - МВД РК вынесло на обсуждение проект приказа "Об утверждении Правил проведения внутреннего расследования в органах внутренних дел Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Обсуждение проекта на портале "Открытые НПА" продлится до 1 октября.

Согласно разработанным правилам, основаниями для проведения внутренних расследований являются: обращения физических и юридических лиц о фактах совершения работником действия или бездействий, а также незаконного использования своих должностных полномочий; результаты ревизий; публикации в средствах массовой информации. Другими поводами для расследований могут служить сообщения правоохранительного органа, специального государственного органа, суда; а также факты правонарушений и происшествий.

Работодатель проведение внутреннего расследования поручает службе МВД или его ведомству, в компетенцию которого входит кураторство подразделения, где трудится работник, допустивший нарушения. При необходимости внутреннее расследование проводится специально созданной комиссией.

Внутреннее расследование завершается не позднее чем через один месяц со дня принятия решения о его проведении. В указанный срок не засчитывается время нахождения работника, в отношении которого проводится внутреннее расследование, в отпуске, в командировке или на лечении, а также время его отсутствия на службе по иным уважительным причинам.

Материалы внутреннего расследования содержат сведения, зафиксированные в письменной форме, а также в форме фото, аудио, видеоматериалов, в случае их наличия.

От работника, в отношении которого проводится внутреннее расследование, истребуется письменное объяснение. При отказе от дачи письменного объяснения составляется соответствующий акт.

В необходимых случаях на время проведения внутреннего расследования приказом работодателя, работник, в отношении которого проводится внутреннее расследование, освобождается от исполнения его функциональных обязанностей, до решения вопроса об ответственности, на срок не более одного месяца.

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