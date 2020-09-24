Жительница Алматинской области впервые получила удостоверение личности в 82 года

Талдыкорган. 23 сентября. Kazakhstan Today - Первый в ее жизни документ, удостоверяющий личность, 82-летней женщине вручили сотрудники миграционной службы департамента полиции Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , трое жителей области впервые официально зарегистрировали свои личности. Отныне они считаются равноправными гражданами РК и смогут получать заслуженную пенсию.

К нам обратилась работница реабилитационного центра для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Она сообщила, что у них содержатся три человека, не имеющих никаких документов, удостоверяющих их личность. Эти люди никогда не получали документов. У некоторых даже не было гражданства. Сделав множество запросов в соответствующие инстанции, мы вручили им удостоверения личности. Теперь они, как и все наши граждане, могут претендовать на государственную пенсию", - сообщил заместитель начальника УМС ДП Алматинской области Ельмурат Нурсейтов.

Он подчеркнул, что это мероприятие не разовая акция, а работающая система, которая проводится на постоянной основе.

С начала года принято в казахстанское гражданство 7508 граждан. Признаны гражданами Республики Казахстана 353 человека. В целом по области зарегистрировано более двадцати пяти тысяч иностранцев. За нарушения миграционного законодательства за пределы страны были выдворены 159 иностранцев.

Ранее сообщалось , что в Казахстане расширен список лиц, получающих услуги на дому. Если раньше вызвать работника ЦОНа на дом могли только люди с особыми потребностями, имеющие 1-ю или 2-ю группу инвалидности, и ветераны Великой Отечественной войны, то теперь сделать это могут также граждане старше 65 лет. Это связано с введением ряда ограничительных мер в Казахстане. В частности, с ограничением передвижения лиц старше 65 лет.

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