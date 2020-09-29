В школах Карагандинской области провели мониторинг скорости Интернета

Караганда. 28 сентября. Kazakhstan Today - Обеспечение качественным Интернетом Карагандинской области обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, когда большая часть школьников и студентов учится дистанционно, этот вопрос стал особенно актуальным. Мониторинг скорости Интернета провели во всех школах", рассказали в пресс-службе акима Карагандинской области.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек возмутился качеством сотовой связи и Интернета. Он раскритиковал работу операторов сотовой связи. Он отметил, что много жалоб поступает на качество дистанционного обучения из-за слабого Интернета.

Очень большие нарекания ко всем операторам. Во многих населённых пунктах нет качественного доступного Интернета. На объездной дороге вокруг Караганды связь неустойчивая, что говорить об отдалённых сёлах! Часто езжу в командировки - вижу ситуацию", - сказал глава региона.

Аким области потребовал усилить работу. Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов должно проявить жёсткость, считает он. Даже в городах по-прежнему имеются "слепые зоны", на которые не распространяется качественное интернет-покрытие, отметил Женис Касымбек.

В ведомстве добавили, что в области до конца года планируют провести широкополосный мобильный Интернет в 21 сельский населённый пункт области.





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