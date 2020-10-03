В столице и ряде областей объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" распространило штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу синоптиков, в Нур-Султане 3 октября ночью и утром ожидается туман. 5 октября временами осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Днем понижение температуры воздуха до 2-4 тепла.

3 октября в Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман. Вероятность штормового предупреждения составляет 90%.

4 октября в Костанайской области, 4-5 октября в Северо-Казахстанской области, 5 октября в Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 4-5 октября днем резкое понижение температуры воздуха до 2-7 тепла.

5-6 октября в Восточно-Казахстанской области осадки, местами сильные (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 6 октября днем резкое понижение температуры воздуха до 2-7 тепла.

5-6 октября в Павлодарской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем резкое понижение температуры воздуха до 2-7 тепла.

Ранее РГП "Казгидромет" пообещало дожди с переходом в снег в прогнозе погоды 3-5 октября.

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