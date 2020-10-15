В В управлении здравоохранения Атырауской области прокомментировали кражу 70 млн тенге со счета поликлиники

Атырау. 14 октября. Kazakhstan Today - Исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев прокомментировал кражу 70 млн тенге с электронного счета поликлиники в Атырау, передает Kazakhstan Today.

По словам Асхана Байдуалиева, украденные 70 млн тенге не относятся к выплатам и компенсациям.

70 млн тенге, которые были украдены со счета поликлиники в Атырау, не имеют ничего общего с выплатами и компенсациями. Соответствующие правоохранительные органы проводят расследование", - заявил он.

Байдувалиев рассказал, что в августе администрация поликлиники направила в местную администрацию документы 33 врачей, работавших в период борьбы с коронавирусной инфекцией, и что только 13 из них получат денежные выплаты. Изначально были приняты документы 10 медицинских работников, а в связи с изменением 129-го приказа еще трем сотрудникам будут перечислены социальные выплаты.

Напомним, медработники крупнейшей первичной медицинской организации №1 города Атырау выступили с жалобой в адрес территориального управления здравоохранения об отказе в рассмотрении их заявлений о присуждении социальных выплат. Хотя, по их словам, большая часть коллектива поликлиники переболела коронавирусом.

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