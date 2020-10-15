Система Orphus

В В управлении здравоохранения Атырауской области прокомментировали кражу 70 млн тенге со счета поликлиники

14.10.2020 6724
Атырау. 14 октября. Kazakhstan Today - Исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев прокомментировал кражу 70 млн тенге с электронного счета поликлиники в Атырау, передает Kazakhstan Today.
 
По словам Асхана Байдуалиева, украденные 70 млн тенге не относятся к выплатам и компенсациям.
 

70 млн тенге, которые были украдены со счета поликлиники в Атырау, не имеют ничего общего с выплатами и компенсациями. Соответствующие правоохранительные органы проводят расследование", - заявил он.

 
Байдувалиев рассказал, что в августе администрация поликлиники направила в местную администрацию документы 33 врачей, работавших в период борьбы с коронавирусной инфекцией, и что только 13 из них получат денежные выплаты. Изначально были приняты документы 10 медицинских работников, а в связи с изменением 129-го приказа еще трем сотрудникам будут перечислены социальные выплаты.
 
Напомним, медработники крупнейшей первичной медицинской организации №1 города Атырау выступили с жалобой в адрес территориального управления здравоохранения об отказе в рассмотрении их заявлений о присуждении социальных выплат. Хотя, по их словам, большая часть коллектива поликлиники переболела коронавирусом. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая