11 медработникам поликлиники Атырау выплатят компенсации

Атырау. 11 октября. Kazakhstan Today - Решением региональной комиссии Атырауской области еще 11 медицинским работникам поликлиники №1 города Атырау, переболевшим коронавирусом, будут выплачены социальные компенсации, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Минздраве, ранее медики крупнейшей первичной медицинской организации №1 выступили с жалобой в адрес территориального управления здравоохранения об отказе в рассмотрении их заявлений о присуждении социальных выплат. Хотя, по их словам, большая часть коллектива поликлиники переболела коронавирусом.

Всего на рассмотрение региональной комиссии администрацией поликлиники №1 были поданы материалы на 33 медработников, из них было одобрено 10 заявок. После внесения изменений в совместный Приказа МЗ РК и МТСЗН РК №129 от 10 октября 2020 года сегодня члены региональной комиссии повторно пересмотрели документы на 23 человек, по 22 заявкам выдан мотивированный отказ, а по одному материалу вынесено положительное решение", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на сегодня в Атырауской области всего заболело 1105 медработников, из них региональными комиссиями рассмотрено 955, подтверждено только 67% заражений или 476 случаев были связаны с осуществлением профдеятельности. Компенсацию получили 90% медработников (427 из 476 человек), по которым заражение связано с профдеятельностью.

Для упрощения процедур выплаты 10 октября 2020 года были внесены изменения в совместный приказ Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты населения по единовременным социальным выплатам заболевшим и умершим медработникам, в котором значительно упрощены процедуры рассмотрения и присуждения компенсаций.

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