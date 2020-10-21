В Алматы могут запретить мирные митинги

Мы также рассматриваем вопрос о запрещении многолюдных митингов… в условиях эпидемии разрешается скопление не более 10 человек, но это не касается семейных мероприятий, где одна семья", - пояснил санврач.
Он рассказал, что в сентябре, когда заболеваемость была на единичном уровне, горожанам было позволено проводить митинги.
Но сейчас ситуация меняется, мы будем рассматривать вопрос по запрету данных мероприятий", - пояснил Бекшин.
Он также отметил, что в мегаполисе еще не решен вопрос о возобновлении деятельности кинотеатров.
Мы два дня подряд имеем незначительный рост. В случае роста, нами не могут приниматься послабления. В частности, кинотеатры", - подчеркнул глава ДККБТУ.
Напомним, 19 октября МВК по нераспространению КВИ приняла решение о возобновлении деятельности кинотеатров в регионах, с "зеленой" стабильной эпидемиологической ситуацией.
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