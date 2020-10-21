Бекшин отметил рост эпидемии коронавируса в Алматы

Алматы. 20 октября. Kazakhstan Today - Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Алматы в октябре имеет тенденцию к росту после спада в сентябре. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает Kazakhstan Today.

Отмечается рост от единичных случаев до 10-12 случаев практически в течение этой недели. Только за прошедшие сутки зарегистрировано 12 случаев, 10 местных и 2 случая завозных туристами из Египта", - проинформировал Жандарбек Бекшин.

Кроме того, выявлено 4 случая пневмонии неуточненной этиологии.

Он также подчеркнул, что суточный прирост составил 0,5%, репродуктивное число - 1,06%, что означает рост эпидемии.





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