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Украинские поисковики нашли останки трех воинов-казахстанцев, погибших во время Великой Отечественной войны

23.10.2020 4888
Украинские поисковики нашли останки трех воинов-казахстанцев, погибших во время Великой Отечественной войны
Нур-Султане. 23 октября. Kazakhstan Today - Украинским специализированным объединением "Вертикаль" найдены останки воинов-казахстанцев Кайржана Тикшекеева, Сейда Тойнашева и Уксикбая Базарбаева, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Украины, передает Kazakhstan Today. 
 
В Нур-Султане, в Военно-историческом музее Вооруженных сил, состоялась передача останков Кайржана Тикшекеева, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
 
Бумажный вкладыш, вложенный в шестигранный медальон, позволил установить личность бойца. Кайржан Тикшекеев родился в 1916 году в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. Оттуда же он отправился на фронт и погиб при обороне Киева в 1941 году.
 
С соблюдением всех воинских ритуалов останки передали внуку для дальнейшего перезахоронения.
 

Хочу выразить слова благодарности украинскому народу, поисковикам объединения "Вертикаль", нашему посольству и Министерству обороны за то, что, несмотря на пандемию, они благополучно привезли останки моего деда. Я думаю, он мечтал, чтобы его предали родной земле. Скоро отправимся на его родину и с соблюдением ритуалов совершим перезахоронение. Со мной связались в социальных сетях и сообщили о том, что мой дед был найден в селе Боровка Макаровского района Киевской области, где в последний раз участвовал в битве", - сказал внук воина-казахстанца Марат Тикшекеев.

 
Сейд Тойнашев, 1922 года рождения, будет перезахоронен в Мангистауской области.
 
В настоящее время ведется работа с украинской стороной об оказании содействия в передаче останков командира стрелкового взвода гвардии лейтенанта Уксикбая Базарбаева, 1913 года рождения.
 
8 октября в Алматы состоялось открытие аллеи в честь участников Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия на территории новой аллеи воспитанники Военно-технической школы посадили 100 деревьев, заложив ее основу. 
 

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